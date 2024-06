Napoli accordo chiuso | 30 milioni per un super colpo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 29 giugno 2024) Ilsborsa 30per un: accelerata decisiva ed, Conte abbraccia un top player “Ac’è chiarezza. Sappiamo le cose da fare e le faremo“: firmato Antonio Conte. Nel giorno della presentazione ufficiale come tecnico dei partenopei, il leccese ha mostrato fin da subito sicurzza, sgombrando anche il campo da possibili illazioni o situazioni del genere. Nessun pericolo, i tifosi stiano tranquilli perché ilsa come muoversi, anche e soprattutto sl mercato. Conte è in stretto contatto con la dirigenza azzurra: dal ds Manna all’ad Chiavelli fino al patron De Laurentiis. Si pianifica il mercato, si studiano i possibili colpi e contestualmente si risolvono anche le eventuali grane interne. “Decido io” ha detto in un altro passaggio importante della conferenza.