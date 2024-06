I passettini della Sanità lombarda tra pochi soldi e liti leghiste

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 29 giugno 2024) Non erano ancora chiuse le urne dei ballottaggi che partiva l’ennesimo assalto alla. Questa volta a tentare di picconare Bertolaso è stata una fronda interna alla Lega, capeggiata dall’assessore, salviniano di complemento, Alessandro Fermi, passato da Forza Italia al Carroccio negli anni del boom leghista e candidato di legno alle europee. Guido Bertolaso – che godefiducia incondizionata di Fontana – è riuscito a dare una dimensione civile a uno scontro non così epocale (le sorti del pronto soccorso dell’ospedale di Menaggio), spiegando che la chiusura non era affatto prevista: “Io sono un servitore dello stato – ha detto – ho sempre lavorato per il mio paese. Sono andato in pensione 12 anni fa e adesso sono ancora qui.