GTWC Europe Drudi ed Aston Martin dettano il passo dopo le prime sei ore della 24h Spa

(Di sabato 29 giugno 2024) Mattia/Marco Sorensen/Nicki Thiim e Comtoyou Racingn. 7il ritmolesei ore dalle 24h di Spa, evento principale per quanto riguarda il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. La gara resta più che mai incerta con l’arrivonotte e la forte pioggia prevista per le prossime ore, una variabile che potrebbe modificare completamente le carte in tavola. GRT – Grasser Racing Team Lamborghini n. 163 ha condotto le danze dalla pole nelle Ardenne, Franck Perera ha tentato di fare la differenza davanti a Mercedes-AMG Team MANN-Filter n. 48 ed a AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari n. 51. Mercedes ha presto preso il comando con Lucas Auer, la vettura di Stoccarda ha tentato di controllare la scena anche nei successivi minuti.