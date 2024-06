Fatou | l’ultimo saluto a scuola lunedì con palloncini e bambini del Cre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 29 giugno 2024) Caravaggio. Si terrà1° luglio alle 18 alle scuole elementari ‘Michelangelo Merisi’ la cerimonia in ricordo della piccolaSarr, la bambina di 11 anni morta dopo essere finita sul fondo di una piscina a Inzago (Milano), durante una gita con il Cre di Caravaggio. Un luogo simbolico scelto dal sindaco Claudio Bolandrini e dalla famiglia della bimba, visto cheaveva frequentato proprio quelle aule scolastiche. Parteciperanno, tra gli altri, anche i bimbi del centro estivo che quel giorno erano con lei. E verranno lasciati volare in aria deibiodegradabili. Giovedì, dopo l’autopsia, la salma è stata restituita ai genitori e martedì farà rientro in Senegal, nell’isola di Bettenty, doveera nata e cresciuta prima di trasferirsi nella Bassa lo scorso febbraio.