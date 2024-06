F1 Gp Austria | ennesima pole di Verstappen Lontane le Ferrari di Leclerc e Sainz | la griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024)position per Maxnelle qualifiche del Gran Premio d’. Dopo la Sprint Race – disputata poche ore prima – il pilota olandese completa la doppietta di giornata con un’altra dominante e sontuosa prestazione. Lascia alle sue spalle Lando Norris e George Russell con il tempo di 1’04?314. Ancora una volta, le duerimangono, sia dalla Red Bull che dalla prima fila. Un weekend complicato e i risultati ottenuti stanno confermando il trend negativo. Nonostante questo, il podio è molto più vicino per Carlospiuttosto che per il compagno di scuderia Charles: ladidice quarto e sesto posto. Spielberg, seppur ancora a bassa voce, si prepara ad osannare il campione di “casa” che domani – domenica 30 giugno – partirà davanti a tutti al Red Bull Ring.