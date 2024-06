Correre in estate | fa bene? A che ora andare? Quali sono gli accorgimenti utili?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 29 giugno 2024) Scenario numero 1: è, siete in città e quest’anno non si va in vacanza. Le temperature superano i 35 gradi, eppure vorreste tenervi in forma. Ma come sudare di meno? Anche solo pensare di improvvisare una dozzina di squat come fa Victoria Beckham in vacanza, con questa afa, sembra una specie di incubo. Questo è lo scenario più apocalittico, è vero, ma che siate in vacanza al mare, al lago o sui monti, poco importa. Muoversi è d’obbligo, anche in. Mainfa? Caldo e sport nonmai stati molto in sintonia. Tanto più essendo in ferie, con le nostre giornate che fanno rima solo con: sveglia tardi, relax, aperitivi.