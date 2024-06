Calciomercato Milan il centrocampista arriva da Euro 2024 | pronta una mediana da Scudetto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2024) Ildelparla francese.ad aumentare la colonia francofona in casa rossonera con l’arrivo di uno dei protagonisti dei ‘Bleu’ a. Ilha messo gli occhi su Youssouf Fofana,del Monaco e della Nazionale francese, abile in fase di interdizione, dotato di un fisico imponente e capace anche di ripartire palla al piede. Il profilo del giocatore che mancava allarossonera che, soprattutto in zona centrale, ha lasciato spesso a desiderare: l’assenza di Bennacer, tra infortuni e Coppa d’Africa, si è fatta sentire oltremodo e ilalgerino, per caratteristiche fisiche, ha spesso faticato a dare equilibrio in fase difensiva. L’enorme numero dei gol subiti dai rossoneri passa anche da lì.