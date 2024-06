Atletica leggera | non solo Dosso e Bouih sono candidati a fare bene ai campionati italiani che si aprono oggi a La Spezia Reggio punta a un buon bottino di medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Id’che sipomeriggio a Lasi svolgono, per la prima volta nella loro storia ultra centenaria, nell’impianto della cittadina ligure, terra di Stefano Mei presidente della Fidal. Assenti per motivi vari le stelle della velocità maschile come Jacobs, Tortu e Ali,si presenta con diversi atleti tesserati per più società e alcuni di lorono dritto a una medaglia. Ovviamente lo scettro spetta a Zaynabdelle Fiamme Azzurre, favoritissima sui 100 e a probabile podio (se li correrà) sui 200. Le Fiamme Gialle presentano Yassinche vuole vincere i 3000 siepi e scendere a 8’15’’ per trovare la qualificazione olimpica. Sulla sua strada troverà i gemelli Zoghlami, mentre Pietro Riva, il poliziotto lombardo trapiantato a Rubiera e allenato da Stefano Baldini, puòmoltosui 1500.