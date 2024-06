Antonio Conte già re di Napoli | spunta un murale dedicato al nuovo allenatore VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 29 giugno 2024) Ancora non si sa quale formazione schiererà e i risultati che garantirà, ma già gli è statouncome se avesse reso divincente il. Nei confronti dila fiducia è massina e c’è chi la manifesta in maniera plateale, celebrativa. L’opera è Luciano Ranieri. Il writer l’ha realizzato all’interno di uno stabilimento di Casoria, centro poco distante dal capoluogo campano doveè considerato l’della svolta definitiva, duratura dopo il fuoco fatuo dello scudetto ridonato dall’impresa degli uomini di Spalletti. Non un’iniziativa personale dell’artista. L’opera è stata commissionata da un’imprenditrice tifosa sfegata delquando è stato ufficializzato da Aurelio De Laurentiis l’ingaggio del tecnico nato a Lecce il 31 luglio del 1969.