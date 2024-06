Amedeo Colella lancia ‘Naples | An Eater’s Guide to the City’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuartiere che vai, cibo tipico che trovi. Lo scrittore napoletanoha presentato: Anto the, la prima guida gastronomica scritta in inglese e suddivisa in quartieri. Insieme a lui, nella Galleria Principe di Napoli, allo spazio Bistrot Lazzarelle, anche il console generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Tracy Roberts-Pounds. La pubblicazione di Culinary Backstreets, azienda specializzata in viaggi e pubblicazioni culinarie, con il contributo di Giuseppe D’Angelo e Luciana Squadrilli, promette di diventare uno strumento indispensabile per gli amanti del cibo, i viaggiatori. “Sono contentissima di essere qui e questo libro è importantissimo. Ci sono tanti americani che vengono a Napoli per apprezzare la cultura napoletana ma soprattutto il buon cibo” sottolinea il console.