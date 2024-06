Tabellone semifinali Nations League volley maschile 2024 | gli accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ildelledelladi, in programma a Lodz (Polonia) tra giovedì 27 e domenica 30 giugno. Le Finals dellaballentrano nel vivo: archiviati i quarti di finale, ci si avvicina alla zona medaglie con le sfide del penultimo turno. Ai quarti di finale l’Italia di Fefé De Giorgi ha incontrato i campioni olimpici in carica della Francia, mentre la Polonia, seconda nella classifica del girone, ha sfidato il Brasile. Dall’altro lato del, invece, il Giappone se l’è vista con il Canada e la Slovenia, prima al termine della fase preliminare, ha incontrato l’Argentina. Queste ultime partite sono un’altra importante occasione per testarsi in vista del torneo più atteso, quello dei Giochi Olimpici di Parigi