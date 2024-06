Parte dalla Spezia la Goletta Verde per monitorare la salute del mare e delle coste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 28 giugno 2024) La28 giugno 2024. IniziaLiguria,, la prima tappa della 38esima edizione di2024, la storica campagna estiva di Legambiente che da oggi al 13 agosto navigherà lungo la Penisola perlo stato didelitaliane. Depurazioneacque, salvaguardia della biodiversità, energia sostenibile e lotta alla crisi climatica e alle illegalità saranno i principali temi al centro di. La campagna avrà come partner Anev, Conou, Novamont e Renexia, e la media partnership de La Nuova Ecologia. La tappa ligure, in programma da oggi a domenica, sarà ricca di appuntamenti che spazieranno dai laboratori didattici agli incontri con pescatori e mitilicoltori, dagli approfondimenti sulla nautica elettrica e sulle criticità del golfo agli aperitivi con musica dal vivo, passando per la consegna5 vele ai ComuniCinque Terre.