Brando De Sica | Non vedo l' ora di girare un horror con mio padre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 28 giugno 2024)Deè il vincitore del Premio Hamilton Behind The Camera – Nastri d’Argento, ricevuto grazie alla sua opera prima Mimì - Il principe delle tenebre. Unamato dalla critica, presentato fuori concorso al Festival di Locarno e vincitore di una menzione speciale al Festival di Sitges. A interpretare il giovane protagonista vessato, in una Napoli notturna, soprannaturale e quasi spettrale, è Domenico Cuomo, star della serie Mare fuori, che ha ricevuto il Premio Speciale che celebra i dieci anni di collaborazione tra Hamilton e i Nastri d’Argento. «Questo premio rappresenta il viaggio lunghissimo, durato dieci anni, per realizzare questo film», racconta il regista figlio d’arte, «è stato un percorso tortuoso e complesso, un po’ come Lost in La Mancha di Terry Gilliam.