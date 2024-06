Affari Tuoi dopo le voci la decisione della Rai Poco fa la conferma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 giugno 2024) Amadeus, ormai sbarcato sul Nove, condurrà a inizio stagione uno dei suoi programmi storici: I Soliti Ignoti. Il format, infatti, è stato acquistato dalla Warner Bros e non andrà più in onda sulla Rai. Lo storico programma andrà in onda sul canale di Discovery con il titolo originale Identity. Arlo era stata Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo statunitense per il Sud Europa, in un’intervista al quotidiano La Repubblica. I Soliti Ignoti è un programma che è andato in onda sulla Rai, con qualche anno di stop nel mezzo, a partire dal 2007 principalmente nella fascia dell’access prime time (quella che va dalla fine del telegiornalesera all’inizioprima serata). Dal 2017 fino al 2023 è sempre stato condotto da Amadeus.