Con un nuovo progetto di legge gli USA si confermano campioni internazionali di doppio standard stavolta per favorire Israele

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 25 giugno 2024) A Washington non si fanno scrupoli a difendere i propri interessi a discapito del pudore e della coerenza. I contorni di tale ipocrisia sono ancora più marcati quando nel concetto di interesse nazionale rientra quello dei gruppi di potere che possono influenzare le scelte del Campidoglio. Nella politica estera americana gli amici si coprono persino definendo “cattivo” chi fino a poco tempo prima descrivevano come “buono”. In America ragionano serenamente in questo modo. Il disegno diH.R. 8282 Un esempio lampante lo si è appena avuto col disegno diH.R. 8282, intitolato Illegitimate Court Counteraction Act. Proposto e approvato dalla Camera dei Rappresentanti, per entrare in vigore necessiterà del voto favorevole del Senato e della sigla del presidente.