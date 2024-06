Unione Industriali Napoli ecco la squadra di presidenza per il biennio 2024-2026

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 3 giugno 2024) Lo scorso 31 maggio il Consiglio Generale diha eletto all’unanimità la nuovadidi Costanzo Jannotti Pecci Su proposta del Presidente Costanzo Jannotti Pecci, il Consiglio Generale diha eletto all’unanimità i Vice Presidenti per il(come da art. 11 Statuto UIN). Sono stati eletti: Luigi Salvatori (Vice Presidente Vicario) Rapporti Interni, Organizzazione, Organi e Articolazione Associativa, Società Controllate e Partecipazioni Societarie, Gestione Asset Patrimoniali e Finanziari; Gabriele Fasano Transizione Digitale, ITS, Semplificazione Burocratica, Intelligenza Artificiale; Giancarlo Fimiani Valorizzazione del Capitale Umano, Innovazione, Ricerca & Sviluppo, Università; Vittorio Genna Infrastrutture, Logistica, Trasporti, Economia del Mare, Competitività del Territorio, Attuazione della ZES Unica, Aree di Sviluppo Industriale; Antonio Liotti Relazioni, Welfare, Filiere Produttive; Carlo Palmieri Rapporti Economici, Finanziari, Credito, Fisco, Controllo di Gestione e Rapporti con il Collegio dei Revisori e la Società di Certificazione, Strumenti Finanziari per l’Impresa; Pierluigi Petrone Internazionalizzazione, Attrazione degli Investimenti, Multinazionali; Carlo Pontecorvo Politiche Energetiche, Transizione Ecologica, Sostenibilità Ambientale, Politiche Europee.