Ultimo la scaletta ufficiale del tour negli stadi 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ecco ladi– La favola continua… dopo la data zero alloo Nereo Rocco di Triesteha calato il primo sipario del suo nuovo– La favola continua…: 405.000 biglietti venduti, un dato che porta a 1.650.000 il numero di biglietti venduti in carriera, dopo la data zero alloo Nereo Rocco di Trieste. È iniziata così la quarta estate consecutiva da protagonista indiscusso del live italiano per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta 33incisi a fuoco nel suo palmarès.è salito ieri sul palco del suo nuovo show, presentato ad una folla entusiasta, sotto una pioggia incessante che ha reso se possibile ancora più magica l’atmosfera di questo grande ritorno.