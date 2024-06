San Miniato torna il ‘Teatro comico itinerante’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) San(Pisa), 3 giugno 2024 - Al via la terza edizione della rassegnadel Comune di San, in collaborazione con il Teatrino dei Fondi. Dopo il successo degli anni precedenti, si rinnova il desiderio di diffondere la cultura all’insegna della risata per tutti. Tre venerdì dedicati al coinvolgimento e al teatro creeranno un’atmosfera di spensieratezza, nelle calde serate estive, toccando più punti di San, ovvero San Donato, Balconevisi e La Scala. Venerdì 14 giugno alle ore 21:30 al Giardino della Chiesa S. Quintino a San Donato (via Toscanini, Sanloc. San Donato) apre l’edizione Stefano Santomauro in Happy Days, un travolgente spettacolo alla ricerca della felicità. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Stefano Santomauro, nototoscano, con la collaborazione ai testi di Daniela Morozzi e Marco Vicari, prende spunto dalla “Classifica dei paesi più felici al mondo”, ovvero dal fatto che secondo le Nazioni Unite i paesi più felici sono quelli del Nord Europa, i quali, per l’ennesimo anno consecutivo, si aggiudicano i primi posti della graduatoria.