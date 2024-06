Roland Garros 2024 Andrea Vavassori esce negli ottavi di finale del doppio misto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si ferma aglidila corsa di, in coppia con la russa Liudmila Samsonova, nel torneo dideldi tennis: si rivela troppo forte il duo numero 7 del seeding, composto dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dal polacco Jan Zielinski, i quali si impongono per 6-0 6-3 in soli 54 minuti di gioco ed ai quarti se la vedranno con gli australiani Ellen Perez e Matthew Ebden, accreditati della prima testa di serie. Nel primo set l’inizio è subito in salita pere Samsonova, che perdono il servizio a 15 e così in un amen Hsieh e Zielinski si portano sul 3-0 non pesante. Nel quarto gioco l’azzurro e la russa finiscono ancora sotto 15-40, trascinano il game al punto decisivo, ma cedono ancora la battuta.