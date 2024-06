Riforma sulla giustizia | il Guardasigilli Nordio presenta le novità a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) IlCarlo, domani, sarà a(giardino Corsini, in via della Scala, alle 18) per illustrare la nuovaapprovata dal Consiglio dei ministri. La norma più discussa è di sicuro quella che riguarda la separazione delle carriere. In pratica, ogni magistrato dovrà fare una scelta definitiva fin dall’inizio: o funzione requirente (i pubblici ministeri che conducono le indagini) o funzione giudicante (i giudici dei tribunali o delle corti). Le carriere saranno separate fin dai concorsi. Ma il ministro – che sarà intervistato dalla capocronista de La Nazione Erika Pontini – illustrerà anche gli altri punti della, come la nascita dell’Alta Corte che avrà la competenza discipplinare sul comportamento dei magistrati, attualmente in carico alla sezione disciplinare del Csm.