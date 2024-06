Real Madrid | oggi la festa in pullman per la quindicesima Champions League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) È andata in scena quest’ladelper la conquista delladella loro storia. I giocatori e lo staff dei Blancos hanno sfilato per la capitale spagnola a bordo di unscoperto, prendendosi il saluto e gli applausi delle migliaia di tifosi accorsi in tutta la città. La chiusura è avvenuta all’interno di un gremito Santiago Bernabeu: qui a turno sono stati annunciati i giocatori che hanno fatto il loro ingresso in campo nel tripudio generale. I più acclamati ovviamente, oltre a Carlo Ancelotti, sono Jude Bellingham (accolto sulle note di Hey Jude dei Beatles), Vinicius e i 4 senatori che sono entrati per ultimi: Dani Carvajal, Luka Modric, Toni Kroos (che agli Europei chiuderà la sua incredibile carriera) e infine il capitano Nacho con la coppa.