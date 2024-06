Queste testimonianze non provano l’esistenza delle scie chimiche

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il 2 giugno 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato lo stesso giorno su Facebook. Nel filmato di oltre 4 minuti compaiono alcuni uomini che, a turno, di fronte a un pubblico di persone, testimoniano di aver assistito a «programmi di irrorazione» e «» nel cielo. Secondo il commento di chi ha condiviso il video, «ex piloti dottori lanciano allarme: sostanzevengono spruzzate sui nostri centri abitati e sulle città di tutto il pianeta: siamo in pericolo». Si tratta di un contenuto che veicola una notizia infondata. Il video è reale e risale al 15 luglio 2014 quando, come riportato dai media locali, il Consiglio dei supervisori (ovvero il governo locale) della Contea di Shasta, in California (Stati Uniti) ha ascoltato decine diper indagaredella geoingegneria e della presunta contaminazione da metalli pesanti nella regione della Contea di Shasta e nel mondo in generale.