Pronostico in formato ridotto | Mirassol vs Guarani – 04 06 24

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Concorrenza: Brasile Serie B Mercato: Vince Mirasol Probabilità: 7/10 @ Pribet Sperando di tornare immediatamente alla vittoria martedì sera tardi,accoglieràal Jose Maria Campos Maia. A partire dai padroni di casa, che hanno visto la loro toppa viola di Serie B terminare bruscamente la scorsa settimana quando hanno subito una sconfitta per 1-0 in casa dell’Amazonas,cercherà una risposta immediata qui. Cercando di recuperare terreno nella corsa alla promozione martedì sera tardi, gli uomini di Mozart hanno subito una sola sconfitta in una delle sei precedenti apparizioni. Perdendo solo tre delle loro precedenti 16 presenze continuando dalla scorsa stagione, i Gialli saranno entusiasti di fare un ritorno in patria a metà settimana.