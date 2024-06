Profumo d' estate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 3 giugno 2024) I profumi estivi sono formulati per essere leggeri e freschi, adattandosi perfettamente alle temperature più calde e all'atmosfera vivace della stagione. Note agrumate, come limone, arancia, bergamotto e pompelmo vanno spesso a comporre le note di testa per offrire un immediato effetto freschezza e conferire una sensazione di leggerezza e vitalità alla fragranza. Allo stesso modo, le note marine e acquatiche, evocando la brezza marina e le giornate in spiaggia, offrono quel tocco leggerezza ideale per lunghe giornate d'. Le note verdi e aromatiche, come foglie di menta, basilico e rosmarino, aggiungono invece una dimensione erbacea e naturale alla fragranza, mentre fiori leggeri e freschi, come gelsomino, rosa, fior di loto e neroli, donano un tocco di eleganza e femminilità senza risultare pesanti o opprimenti.