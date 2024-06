Processo omicidio Molducci a Ravenna il pm | Condannate il figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Alle battute finali ilper la morte di Danilo, il medico di Campiano trovato senza vita nella sua casa il 28 maggio 2021. Stamattina il pm nel corso della sua requisitoria ha chiesto l'assoluzione per la badante e la condanna del, Stefano, residente di Terra del Sole, per. “Inizio dalla fine – ha detto il pm Angela Scorza – per dire che chiederò l'assoluzione di Susma in quanto nelnon sono stati acquisiti elementi univoci e incontrovertibili per ruolo concorsuale. Completamente diverse le richieste per Stefanoritenuto responsabile dell'del padre. Sono emerse prove univoche e solide: ha pensato, programmato ed eseguito l'del padre avvalendosi di plurimi depistaggi.