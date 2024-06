Prato al via il festival più rock dell’estate a ingresso libero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 - Ilpiùè a. Tre giorni, due palchi, 15 live con band da Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Irlanda e Italia. Una scorpacciata di post-punk, psych pop, stonere affini per Off Tune, da giovedì 6 a sabato 8 giugno nell’area Officina Giovani di. Tutto a. Ottima occasione per godersi i concerti, tra gli altri, di Nebula, Special Interest, Enola Gay, Crows, Gurriers, Motorists - alcuni in esclusiva e per la prima volta in Italia - ma anche dj-set, area ristoro, area kids, mercatino, mostre e, in chiusura, l’immancabile Cencio’s Night. Il meglio delindipendente da ogni latitudine. Si parte giovedì 6 con lo stonerdei Nebula, formazione a stelle e strisce nata da una costola dei Fu Manchu, preceduti dal power pop dei canadesi Motorists e da due ottime band toscane, Tomorr e Sir Rick Bowman.