Pesaro il Comune rimborsa le tasse alle nuove ditte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Va sotto il nome di “sostegnoattività produttive della città e promozione del tessuto economico locale”. In altre parole, ildile tutte lecomunaliaziende e ai nuovi professionisti per incentivarli nelle fasi iniziali della loro attività. Si legge nella determina comunale n. 1375: “Si prevedono benefici per le imprese di nuova costituzione e per i liberi professionisti (regolarmente iscritti alla Camera di commercio). I benefici economici previsti riguardano il rimborso dei tributi locali quali Imu (quota comunale) addizionale Irpef, Tosap (imposta sulla pubblicità), Tari (fino ad un massimo di 100 mq) pagati nell’anno precedente a quello cui fa riferimento la domanda di contributo”.