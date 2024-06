Mr Rain | Il Brasile mi ha dato la carica ora sono pronto per sorprendervi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “stato un mese intornato molto più carico: avevo bisogno di recuperare le forze per affrontare questo tour ‘de force’ che comincia da luglio”. E’ un Mrrilassato, carico e anche un filo abbronzato quello che incontriamo nella sede dell’Adnkronos per un’intervista a poche ore dal rientro dal, dove -come aveva annunciato tempo fa- è anper prendersi una pausa e riordinare le idee. “Il periodo brasiliano è stata una grandissima fonte di ispirazione -spiega Mr, al secolo Mattia Balardi-. Conoscere altre culture, altre persone, altri luoghi. Questa esperienza umana si è riflessa in tutto nella mia musica e sul lavoro che sto facendo in studio”.La pausa è stata provvidenziale visto che l’estate e l’autunno di Mrsaranno un exploit torrenziale di progetti e di esibizioni sui palchi d’Italia.