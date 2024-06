MotoGP Jorge Martin in Aprilia dal 2025! Si attende l’ufficialità di Marc Marquez in Ducati Factory

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Alle ore 18.00 di oggi l’annuncio che dà un connotato abbastanza chiaro al mercato piloti in. L’Racing ha fatto la sua mossa, comunicando l’ingaggio dell’attuale leader della classifica mondiale,. Una rivelazione che segue in scia le tanti voci sull’arrivo inufficiale di. Come è noto,ed Enea Bastianini erano i piloti al centro di questa contesa per essere compagno di squadra di Francesco Bagnaia l’anno venturo nel Teamdi Borgo Panigale. Con la comunicazione però di Noale, c’è ormai la certezza chevestirà di rosso dall’anno venturo, con Bastianini che cercherà di occupare un posto in KTM o magari in Pramac. La reazione a catena che ci si aspettava, dopo quanto detto dall’articolo di autosport di oggi, si sta verificando.