Mobilità sostenibile alleati Almaviva e Microsoft Italia

(Di lunedì 3 giugno 2024)"rafforzano la collaborazione per accelerare la trasformazione digitale delle aziendene e globali". Al centro dell'accordo - spiegano le due aziende - è la piattaforma Moova di, che "sarà disponibile sul CloudAzure e nelAzure Marketplace, accessibile a tutte le realtà globali interessate a innovare i processi legati allae alla logistica". "Portare la trasformazione digitale negli ambiti strategici è la nostra missione e l'intesa consegna un nuovo passo significativo verso ladel futuro" evidenzia Marco Tripi, amministratore delegato del Gruppo: "Una partnership orientata allo sviluppo di, come servizio che risponda alle attese di cittadini e viaggiatori, capace di proporre soluzioni tecnologiche evolute agli operatori dei trasporti e della logistica per rimanere competitivi nei processi di innovazione".