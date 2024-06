Mbappé al Real Madrid | così Perez ha beffato il nemico Al Khelaifi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 3 giugno 2024) Per uno strano scherzo del destino è stato il presidente francese Macron a spiegare che Kyliansarebbe andato via da Parigi per rifugiarsi (coperto d'oro) ale anche per svelare il timing dell'annuncio. Lui che un ruolo nella storia della stella francese e del Psg l'aveva giocato perché il luogo di lavoro del calciatore più forte oggi al mondo non è mai stata solo una questione di sport. Molto più geopolitica che pallone, insomma. E anche l'addio a Parigi per finire asi porta dietro significati più profondi rispetto alla sola considerazione che Carlo Ancelotti, fresco campione d'Europa dopo la finale di Londra, si troverà a gestire una squadra stellare e quasi imbattibile.lascia Nasser Ale va tra le braccia di Florentino; i due uomini più potenti e divisi che esistano oggi sulla faccia del pianeta calcio.