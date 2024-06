Ma che stai a dì Capezzone smonta le balle della dem Malpezzi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Domenica si è celebrata la FestaRepubblica e a Zona Bianca, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tranews e Tg4, è l'occasione per riaccendere il tema sul premierato e su alcune parole, inopportune, del leghista Claudio Borghi che ha chiesto le dimissioni di Mattarella, convinto europeista. Tra gli ospiti in studio c'è Simona, senatrice del Partito Democratico, che stigmatizza il collega leghista: “Io spero che Salvini chieda le dimissioni a Borghi, perché quello che ha detto è gravissimo e se vogliamo vedere che due indizi fanno una prova le parole di Borghi, anche così leggermente declassate come ha fatto poco fa Salvini, indicano quello che noi stiamo dicendo da tempo, cioè che il progetto del premierato di questa maggioranza va davvero nella direzione di indebolire il capo dello Stato, la figura del capo dello Stato.