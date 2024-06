Fonte : donnapop di 3 giu 2024

In tv, poi, è stata protagonista anche di Venus Club e molti altri programmiCosa si è rifatta? Di seguito il video in questione: View this post on Instagram A post shared by Lorella Boccia (@boccialorella) Come molte donne, Lorella è attenta all’estetica; tempo fa, mostrando sul suo volto un piccolo brufolo e la ricrescita delle sue unghie, la showgirl aveva detto: “Prima o poi farò un restauro”.

Lorella Boccia è rifatta? Com’era prima quando faceva Amici? Ecco il confronto e com’è cambiata