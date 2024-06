La protagonista di Dawson' s Creek si è da tempo guadagnata la fama di fashionista Che ora mette a frutto in una collezione per il brand francese

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non tutte le attrici sono icone di stile. O almeno, non lo sono tutte nello stesso modo. Senza mai diventare una presenza fissa del red carpet o del front row, ladi’ssi è comunque guardagnata il titolo di style icon. Un riconoscimento, che deve quasi tutto ai suoi look di street style in giro per New York, che ora si traduce in un progetto inedito. La capsule collection Katie Holmes A.P.C. Il coronamento dell’indiscutibile passione di Holmes per la moda, e in particolare per il, che prodi rivoluzionare il guardaroba di ogni donna. Come vestirsi a giugno 2024: 5 look da provare X Jeans e blazer, minigonne e romantiche bluse.