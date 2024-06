La Ducati ha scelto | Marc Marquez con Bagnaia nel team ufficiale 2025

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il Gp del Mugello per decidere. E così è stato.presenterà il dreamnel. I due big saranno insieme nelfactory di Borgo Panigale, mentre uscirà di scena Enea Bastianini e, a questo punto, resta da capire quale sarà la scelta di Jorge Martin che puntava forte al ’salto’ sullerosse, lasciando ilsatellite Pramac. Lo stessodove proprio, sabato sera, aveva detto di non voler andare. La scelta di– che sarà ufficializzata nei tempi definiti dall’ad Domenicali – completa così la favola iniziata l’inverno scorso quando– attraverso ildi Nadia Gresini – aveva ’agganciato’ la voglia di rilancio e di riscatto di.Ora il mercato piloti in direzione della prossima stagione entrerà nel vivo con le scelte di Bastianini e di Martin.