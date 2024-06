Il trionfo dell’Invicta Bravi ragazzi | è serie C

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’Invicta diD sale inC. Vinta anche gara2 dello spareggio playoff contro il Certaldo. Si chiude alla grande la stagione delle prime squadre della società del presidente Andrea Galoppi che, dopo il terzo posto della B maschile ha ottenuto il salto di categoria anche della Prima Divisione femminile (che giocherà inD) ed ora dellaD maschile che sale inC. Una stagione fantastica quella deiallenati da coach Enrico Ferrari che dopo aver vinto gara 1 si sono imposti anche 3-2 sul campo del Certaldo: 21-25, 20-25, 25-19, 25-20, 8-15. E’ stata una partita incredibile, visto come i grossetani, dopo essere stati avanti due set a zero, hanno mollato un po’ la presa a livello mentale facendosi rimontare sul 2-2 e giocandosi il tutto per tutto nel quinto set.