Gli ex calciatori in tv sono le nuove cheerleader | Creano l’evento su di loro Telegraph

(Di lunedì 3 giugno 2024) Alnon hanno gradito la copertura televisiva della finale di Champions League fornita da Tnt Sports in Inghilterra. L’articolo firmato da Alan Tyers se la prende con Rio Ferdinand e Steve McManaman (ex Liverpool, Real e City). I due sembravano ledel Real. Il titolo è piuttosto esplicativo: “Scusa Rio Ferdinand, la tua nauseante partigianeria è un po’ eccessiva”. Rio Ferdinand e Steve McManaman comedel Real Madrid Tyers non era proprio contento di guardare la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund su Tnt Sport. Si sentiva come “costretto a guardare la recita di un parente. Tante risate per il pubblico, tanto imbarazzo per i parenti“. La colpa è essenzialmente una. L’emittente televisiva deve aver pensato che “lo spettatore si potesse sintonizzare per vedere i famosi exprofessionisti darsi il cinque e schiamazzare“.