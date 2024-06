Domenica In al femminile ; anticipazione di Venier E sullo stop | Non era d' accordo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Riparte il Tg1 mattina estate e, quindi, gli appuntamenti con ospiti speciali per sorseggiare in loro compagnia un buon caffè. Ad aprire le danze è stata Mara, che ieri ha salutato il suo pubblico assicurando che a settembre sarà ancora al timone diIn. In un'intervista frizzante, la storica conduttrice Rai ha svelato cosa ha in mente per la prossima stagione del suo programma del cuore. "Io volevo assolutamente finire quest'anno. Con quindici edizioni, il record dei record. Non le ha fatte mai nessuno. Io sono arrivata a quindici e ancora mi domando come mai e perché. Non lo so che cosa è accaduto quando ho iniziato anni fa. Mancava qualcuno che conducesse, che facesse da fil rouge", ha confessato pensando agli inizi. Tornando al presente e al futuro, la giornalista Giorgia Cardinaletti ha indagato sulle sorprese del prossimo anno, quando Maratornerà a entrare nelle case degli italiani lapomeriggio.