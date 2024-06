Disoccupazione giovanile in Italia Non più emergenza ma male congenito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) LO SCORSO MARZO la Commissione ha pubblicato la nona relazione sulla coesione nell’Unione, rilevando, in tema di, come in un certo numero di regioni, molte in Grecia e Spagna, tra il 2013 e il 2022 si sia assistito ad un calo di oltre 10 punti percentuali. Per contro, in diverse altre aree i tassi disono scesi molto meno e tra queste spiccano alcune regioni del centro e del nordcome Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia (con decrementi inferiori al 4%) e l’Abruzzo (con un calo inferiore al 2%) Se a questa “mancata ripresa” dell’occupazionenella maggioranza delle regioni più sviluppate del paese si aggiunge anche il triste primato italico per numero di giovani che non studiano, lavorano o sono in formazione (Neet) e di giovani diplomati e laureati under 35 che non hanno trovato lavoro, emerge un quadro emergenziale.