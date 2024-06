Crociere 2024 boom tra i giovani | debutto a bordo per 2 viaggiatori su tre E le coppie superano le famiglie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’estatesarà all’insegna dei nuovi crocieristi: duesu tre che hanno prenotato la vacanza saliranno per la prima volta su una nave. Il dato emerge dall’indagine sulle rotte estive dell’Osservatorio Ticket, che analizza le prenotazioni degli italiani sull’intero panorama dell’offerta crocieristica. Le indicazioni dell’Osservatorio tratteggiano anche il profilo di questi nuovi crocieristi: sono mediamente più– in media hanno meno di 40 anni –, quasi la metà viaggia in coppia e più dell’80% ha scelto itinerari nel Mediterraneo e isole greche. La fotografia scattata dall’Osservatorio Ticketè relativa al periodo da giugno a settembre: mostra passeggeri adelle navi dall’età media di 39 anni, tre in meno rispetto al 2021.