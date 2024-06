CINEMA INTORNO AL VESUVIO | due mesi di proiezioni a San Giorgio a Cremano

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 3 giugno 2024) SAN– La storica rassegna di Arci Movie ritorna nella splendida location di Villa Bruno a San, in provincia di Napoli. Per dueil giardino della dimora del Miglio d’Oro accoglie le tanteche quest’anno celebreranno i trent’anni di “introno al”, kermesse die ospiti ideata da Arci Movie che, sin dagli anni Novanta, ha animato diversi spazi di Napoli e dintorni creando un punto di riferimento per migliaia di spettatori tra Napoli Est e area vesuviana. La rassegna di quest’anno, in collaborazione con il Comune di San, prende il via sabato 8 giugno 2024 e prosegue con film e ospiti fino all’8 agosto 2024. L’Arena di Arci Movie apre con cinque speciali appuntamenti che vedranno insieme diversi protagonisti della Settima Arte per presentare film di grande successo.