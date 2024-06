Bergamo accordo tra Comune e suore cappuccine per chi non può permettersi cure private | cosa prevede

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024). Si definisce “povertà sanitaria” la condizione nella quale si trovano i cittadini che non riescono ad accedere allemediche di cui hanno bisogno e che la sanità pubblica non riesce a garantire. Un fenomeno che non riguarda solo le famiglie indigenti, visto che negli ultimi quattro anni la diminuzione della spesa per la prevenzione e, in certi casi, la rinuncia totale a visite mediche e accertamenti periodici di controllo preventivo riguarda 1 famiglia italiana su 6. Guardando al nostro territorio, secondo i dati Istat nel 2023 il 7,6% dei lombardi ha rinunciato amediche necessarie non potendo ricorrere alle prestazioni in privato. Da questa premessa, nasce l’di collaborazione tra i Servizi sociali deldie l’Istitutodi Madre Rubatto all’interno della Casa di cura San Francesco, per lo sviluppo delle attività dell’ambulatorio “Cortile della Solidarietà”, nato con lo scopo di favorire la presa in carico di situazioni ad alto rischio di salute di coloro che per questioni economiche, di contesto e personali non accedono alle