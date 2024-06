BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI ANTICIPA E ALLUNGA LO SHOW DEL SABATO SERA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 3 giugno 2024) Grandi novità in arrivo percon le, loprincipe deldi Rai1.è al lavoro per un’edizione che promette scintille: più coppie, più puntate, più budget. Negli ultimi anni lodellapartiva ad ottobre. Quest’anno anticiperà la partenza al 21 o al 28 settembre. I vertici Rai, in accordo con la conduttrice, decideranno a breve, riferisce Tvblog. L’altrodell’autunno di Rai1, Tale e Quale, partirà insieme a. Per il talent dellasi prospetta unmento fino a 14 puntate con un meccanismo di gara ritoccato. Si vorrebbe così tornare ai tempi di Fantastico, l’indimenticatodeldegli italiani che copriva l’intero autunno con la finale al 6 gennaio abbinata alla Lotteria Italia.