Amo una donna a voce alta e con orgoglio Jessica Madsen di Bridgerton celebra così il Pride Month

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nella serie tv cult “” è fredda, algida, calcolatrice e manipolatrice, anche se – a onor del vero – nell’ultima stagione sta abbassando le difese. Nella vita, invece, l’attrice, che interpreta Cressida Cowper, è solare e aperta al confronto e all’amore. In occasione del primo giorno delha pubblicato un post importante su Instagram chela comunità LGBTQIA+, tra cui uno scatto dei celebri moti di Stonewall del giugno 1969, quando il nuovo movimento omosessuale ha manifestato in massa, davanti al celebre locale Stonewall Inn di New York, preso d’assalto a manganellate da sei agenti che hanno schedato duecento clienti. Poi l’ultima immagine con l’attrice sorridente e con i colori del