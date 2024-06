Venezia in Serie A battuta la Cremonese in finale playoff di Serie B | quanto vale la promozione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilvince ladidiB e sale in A. La squadra di Paolo Vanoli ha battuto lanell’ultimo atto del torneo cadetto per 1-0, aggiudicandosi l’ultimo biglietto disponibile per la prossima stagione 2024/2025 del massimo campionato.inA, la vittoria controindiB I lagunari rispettano così l’arrivo in classifica e diventano la terza squadra neopromossa insieme a Parma e Como, tornando inA dopo tre anni. A decidere nel doppio confronto è stato il gol dell’1-0 in casa al ritorno, dell’attaccante delChristian Gytkjaer. Al triplice fischio è esplosa la festa negli spalti dello stadio “Pier Luigi Penzo”, con l’incontenibile invasione di campo dei tifosi prima e dopo la premiazione, durante la quale hanno praticamente alzato la coppa dellaB insieme alla squadra.