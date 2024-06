Traffico e cantieri davanti alle scuole allarme sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024), pericoli, rifiuti, degrado, viavai di camion. Via Agnesi fa discutere per quella che è una delle arterie principali della città, sulla quale si affacciano tre, aziende e case. "I residenti mi hanno segnalato la presenza di camion, anche il sabato mattina, che tirano su terra che entra nelle loro case", ha detto in aula la consigliera Pd Marta Sicurello in merito ai lavori della Cava Farina. "In due mesi dal nostro ordine del giorno non è praticamente stato fatto nulla: in attesa della asfaltatura e del rifacimento della segnaletica, nessuna pattuglia è passata a presidiare il parcheggio di via Cattaneo dove si appartano le auto la sera, nessuna pulizia della strada è stata intensificata, l’abbandono di rifiuti continua e nessun jersey è stato messo per contrastare il parcheggio selvaggio pericoloso per l’attraversamento pedonale".