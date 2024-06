Studenti cittadini del mondo Comprensivo premiato a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Nuovo titolo di “Scuola eTwinning 2024/25“ per l’Istitutodi Codogno. La scuola, insieme ad altri 57 istituti italiani tra i mille selezionati in Europa, è stata premiata da. Prosegue infatti l’impegno del personale scolastico, diretto da Cecilia Cugini, per aprire la scuola alle esperienze degli altri Stati, in un crescendo di condivisione e amicizia che, negli ultimi anni, alla didattica di Codogno ha fatto molto bene. Gli insegnanti sono stati all’estero per scoprire nuove didattiche da applicare nel Codognino. I ragazzi intanto hanno fatto amicizia con coetanei di altri Stati mentre insegnanti stranieri sono stati ospitati a Codogno. Tra i progetti realizzati recentemente, va ricordato quello dello scorso anno.