Samuel Karina e Artur chi esce da L’Isola | risultati dei sondaggi

(Di domenica 2 giugno 2024) Stasera andrà in onda su Canale 5 la semifinale dedei Famosi e scopriremo i nuovi finalisti e anche chi dovrà lasciare definitivamente Cayo Cochinos. Mercoledì scorso i naufraghi e il leader hanno mandato al televotoDainese,Sapsai ePeron, il pubblico è chiamato a scegliere chi ‘vuole salvare’, quindi il meno votato abbandonerà il gioco e l’Honduras.: chi sarà il concorrente eliminato dadei Famosi? Anche questa volta la situazione appare abbastanza chiara. Stando aisu forum, siti e pagine social che si occupano dedei Famosi,dovrebbero stare tranquilli. La naufraga meno votato in tutti iè l’ultima arrivata,Sapsai. Nel giro di tre puntate le new entry sono state spazzate via dal televoto, il primo ad uscire è stato Dario Cassini, mercoledì scorso è toccato a Linda Morselli e stasera quasi sicuramente sarà la modella russa ad essere eliminata.