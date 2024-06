Roland Garros 2024 | Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan si cancellano dal torneo di doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Resta una sola coppia tutta italiana neldifemminile aled, infatti, si sono cancellate dal tabellone dello Slam parigino e non scenderanno in campo quest’oggi. Le due azzurre avrebbero dovuto affrontare la coppia rumena composta da Ana Bogdan e Jaqueline Cristian, ma hanno comunicato che non scenderanno in campo, venendo sostituite dalla russa Amina Anshba e dalla ceca Anastasia Detiuc. Le motivazioni di questa rinuncia si possono sicuramente ricondurre agli impegni in singolare di entrambe le giocatrici:scenderà in campo oggi contro Coco Gauff negli ottavi di finale, mentregiocherà il WTA 125 di Bari per provare a guadagnare punti nel ranking olimpico e raggiungere la qualificazione.