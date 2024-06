Regolamento Benevento-Carrarese come funziona la semifinale playoff

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ildi: eccoladeidi Serie C 2023/2024. Ci si gioca tantissimo in questa sfida in gara ritorno che mette di fronte due formazioni giunte entrambe al terzo posto del rispettivo girone, e arrivate fino alle Final Four grazie alla vittoria, rispettivamente, contro Juventus U23 e Torres. In questa fase non sono previste teste di serie ed è stato effettuato un sorteggio che ha stabilito che la partita di ritorno si disputasse al Vigorito., ilIlprevede che, qualora ci fosse una situazione di parità per quanto riguarda i gol segnati tra le due squadre tra andata e ritorno, si giochino i due canonici tempi supplementari da 15 minuti ciascuno al ritorno, in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore per stabilire la qualificata in finale.